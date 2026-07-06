General (r) Jorge Eduardo Mora será el nuevo ministro de Defensa, anuncia De La Espriella

El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció este lunes la designación del mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López como nuevo ministro de Defensa, una decisión que, según dijo, busca reforzar la política de seguridad en su gobierno y recuperar el control territorial en las regiones más afectadas por la violencia.

El anuncio fue hecho a través de su cuenta en X, donde el jefe de Estado electo exaltó la trayectoria militar del oficial retirado y aseguró que su nombramiento representa un reconocimiento al trabajo de las Fuerzas Militares y de Policía.

"Hoy le entrego el Ministerio de Defensa a un hombre que ha dedicado su vida a servir a Colombia con honor, disciplina y lealtad. El Mayor General Jorge Eduardo Mora López representa el reconocimiento de toda una Nación a nuestros soldados y policías, y el compromiso de recuperar la autoridad, fortalecer la moral de la Fuerza Pública y garantizar que el Estado vuelva a ejercer el control en cada rincón del país", escribió el mandatario. En el mismo mensaje, De La Espriella concluyó con una declaración de respaldo a la institución militar: "¡Gloria al soldado! En la Patria Milagro, el honor vuelve a ocupar el lugar que merece. Hoy más que nunca, firme con la seguridad y ¡Firme por la Patria!".

Hoy le entrego el Ministerio de Defensa a un hombre que ha dedicado su vida a servir a Colombia con honor, disciplina y lealtad.



El Mayor General Jorge Eduardo Mora López @generalmora11 representa el reconocimiento de toda una Nación a nuestros soldados y policías, y el… pic.twitter.com/baH7aWWHAE — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 6, 2026

Una trayectoria de más de 36 años en seguridad y defensa

Jorge Eduardo Mora López es mayor general (r) del Ejército Nacional y cuenta con más de 36 años de experiencia en la gestión de seguridad y defensa. A lo largo de su carrera ha desempeñado funciones relacionadas con la planificación estratégica, la inteligencia militar, la seguridad pública y la conducción de operaciones conjuntas e interinstitucionales.



Su hoja de vida también destaca experiencia en el análisis estratégico, la resolución de conflictos y la dirección de campañas militares en algunas de las zonas más complejas del país, labores por las que ha recibido condecoraciones y reconocimientos tanto nacionales como internacionales.

Además de su carrera castrense, Mora ha trabajado como ejecutivo y asesor en materia de seguridad para distintos niveles de gobierno, participando en procesos de fortalecimiento institucional y gobernabilidad.

