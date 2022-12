Generales deberán explicar presunta participación en falsos positivos: Fiscalía

Para este miércoles estaba programada la primera diligencia de interrogatorio en el caso de los cuatro generales citados a la Fiscalía General de la Nación por casos de falsos positivos (Lea también: A interrogatorio general Ricardo Andres Bernal por falsos positivos ).



Sin embargo, esta no pudo realizarse debido a que el abogado del General Ricardo Andres Bernal se encuentra fuera del país.



"Desafortunadamente no se pudo hacer el general hizo presencia, sin embargo manifestó que su abogada no se encontraba en el país por tanto solicitó que se realice después del 15 de julio", precisó el fiscal del caso Juan Vicente Valbuena (Lea también: Condenan a 34 años de cárcel a seis militares por falsos positivos en Cesar ).



Señaló además que en este caso la Fiscalía está investigando "es qué participación pudieron tener estos altos oficiales en la posible ejecución de lo que se ha denominado falsos positivos es un tema que en el que ellos van a ejercer su derecho a la defensa y contarán cual habría sido su participación como oficiales del Ejército Nacional".



Para ello explicó que "todos los generales están citados y deberán presentarse con su documentación y evidencias para explicar su función en el ejército en esa época en la que se presentaron tantas ejecuciones extraoficiales" (Lea también: Uribe nunca salió a pedir disculpas: esposa de taxista víctima de falso positivo ).



Las diligencias se terminarán aproximadamente en agosto.