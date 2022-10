Gigante farmacéutico GlaxoSmithKline trabaja en creación de vacuna contra Zika

La agencia de noticias Reuters habló con la portavoz de GSK, Anna Padula, quien dijo que están “concluyendo nuestros estudios de viabilidad lo antes posible”.



Sin embargo, confesó que el desarrollo de la vacuna dura normalmente de 10 a 15 años, lo que da a entender que no es reciente el inicio de las pruebas de laboratorio. (Vea también: Ya son 16.419 los casos notificados de virus Zika en Colombia ).



En el proceso de encontrar una vacuna probada contra el Zika también se encuentra la francesa Sanofi SA, mientras que la japonesa Takeda Pharmaceutical dijo que está enfocada en encontrar una contra el dengue.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el virus del Zika, transmitido por mosquitos y sospechoso de causar malformaciones fetales, se expandirá por todo el continente americano excepto Canadá y Chile.



El virus ya está presente en 21 de los 55 países y territorios de las Américas, indicó la OMS en un comunicado.



Pero según dijo, el mosquito Aedes Aegypti, que transmite el virus Zika y causa también dengue y chicunguña, ya está presente en todos los países del continente con la salvedad de Chile y Canadá.



Entre tanto, el Gobierno colombiano calcula que 500 bebés pueden nacer con microcefalia en el país por el virus del Zika y un número similar de personas puede sufrir el síndrome de Guillain-Barré.



"Los estimativos son que tendremos en Colombia 600.000 casos de zika en el transcurso de esta epidemia. De esos 600.000 casos, se calcula que las consecuencias serán 500 casos de niños recién nacidos con microcefalia y 500 casos de personas con el Guillain-Barré", advirtió el presidente Juan Manuel Santos.



En una resolución emitida a comienzos de este mes, el Ministerio de Salud sugirió a las parejas "no embarazarse" durante la fase de expansión del Zika.



Actualmente no existe tratamiento ni vacuna contra la enfermedad, aunque sí tratamientos contra los síntomas, que por lo general son de tipo gripal (fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares), y se ven acompañados de erupciones cutáneas. Estos síntomas suelen manifestarse entre 3 y 12 días después de la picadura del mosquito.



Por su lado, la OMS ha indicado que la forma de prevención más eficaz es alejarse de las zonas en las que haya aguas estancadas, donde abundan estos mosquitos, y protegerse con productos repelentes, además de dormir protegido por una mosquitera.