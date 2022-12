¿Gobierno adjudicará el Galeón San José?

El Tribunal de Cundinamarca no se ha pronunciado aún sobre la continuidad o no del proceso de Alianza Público Privada del Galeón San José. Un ciudadano elevó ante el tribunal una acción popular contra el Ministerio de Cultura solicitando que se detuviese la contratación a través del Secop que vence el próximo 25 de julio.

El Tribunal tiene en sus manos la continuidad o no del proyecto liderado por el Gobierno a poco más de diez días del final de la administración Santos. Sin embargo, la Presidencia anunció una rueda de prensa para el lunes a las 7:00 de la mañana en donde el mandatario dará un importante anuncio sobre el Galeón.

Fuentes consultadas por Blu Radio aseguraron que sería singular si la rueda de prensa es para anunciar la adjudicación del contrato sin desembolso de recursos público privados a la empresa birtánica Maritime Archaeology Consultants Limited.

“El tribunal no ha dado conocer su decisión, y el Gobierno no podría adjudicar si el tribunal les da la razón a los argumentos expuestos en la acción popular”. Si el tribunal decide anular el proceso, no se sabe qué podría pasar si el contrato ya ha sido entregado a un privado. Si, por el contrario, le da la razón al Gobierno a los críticos del rescate no les quedará más que esperar a que dentro de los siguientes meses se extraigan las piezas, y se le pague con ellas una pequeña parte a la empresa adjudicatoria.

El Ministerio de Cultura prorrogó durante varias semanas la decisión final sobre la adjudicación para permitir que empresas diferentes a las del originador, que es Maritime Archaeology, pudieran presentar sus propuestas. Pero en caso de que ninguna lo hiciera, o que su propuesta no fuese lo suficientemente congruente para ser evaluada, el Gobierno Santos tendría la decisión final sobre el contrato para la extracción de los bienes del barco hundido más codiciado por los científicos y arqueólogos del mundo.

El proceso ha sido criticado por varias universidades del país, la Unesco, academias de historia y antropología, y expertos en este tipo de excavaciones marítimas. Pero el Ministerio se ha defendido asegurando que es el mejor acuerdo posible para el país, y señalando que dejará para disfrute de los colombianos un laboratorio y un museo para la exhibición de las piezas rescatadas.

Lo cierto es que dependiendo de lo que anuncie el presidente Santos, la próxima semana será crucial para el futuro del tesoro bajo el polvo del lecho marino a 600 metros de profundidad desde 1708.