Gobierno advierte "días difíciles" y dice que ya hizo propuesta final a camioneros

Desde la Presidencia de la República el secretario general, Luis Guillermo Vélez, aseguró que el Gobierno ha realizado una serie de propuestas que atienden las peticiones hechas por los camioneros y que son ellos quienes han rechazado “vehementemente” la intención de llegar a una salida al paro transportador que cumple 37 días.



“Lamentablemente en la tarde el Gobierno hizo una propuesta, quizá su última propuesta muy generosa donde atendía el tema económico a los transportadores d forma muy amplia” dijo el funcionario del Gobierno.



Vélez indicó que se “planteaban alternativas a la chatarrización, revisión al sistema de costos, reincorporar todos aquellos impuestos que se habían desactualizado por cuenta de la inflación como los peajes o la gasolina, estos estarían dentro del sistema de costos para que el transportador no tuviera perdidas en su operación, intervención de 38 rutas de carga para aliviar de manera importante la carga de los transportadores y aumentar sustancialmente el programa de chatarrización en el programa del 1 a 1, eso es para acabar con la sobreoferta y tener una flota moderna”.



Según el secretario general de la Presidencia, los transportadores rechazaron una vez más el sistema de costos buscando revivir la vieja tabla de fletes que fue tumbada para implementar este nuevo esquema, lo cual, indicó Vélez, impactaría el bolsillo de los colombianos de manera drástica.



“Querían era revivir una tabla de fletes y planteaban un incremento del 40 por ciento el valor de los fletes, eso impactaría los costos de todos los colombianos, agricultor, pequeño industrial, constructor, ama de casa, eso aumentaría sustancialmente la inflación, se daría una transferencia de dinero de la gente más pobre del país a la empresa privada”, dijo Vélez.



Así mismo, Vélez dijo que estas propuestas han sido despreciadas por los transportadores, por lo cual tendrá que hacer uso de los elementos de “legítima defensa” para garantizar los derechos de las personas que se han visto afectadas por la inmovilización y los bloqueos de vías.



“Esas propuestas han sido rechazadas vehementemente por los transportadores, no queda otra alternativa sino revisar la situación de este paro y obviamente mantener la reapertura de las vías, recordemos que estas personas son una minoría de los transportadores”, dijo Vélez.



“Hay si acaso 10 mil camiones, son menos del 10 por ciento de todos los camiones que con vías de hecho, intimidaciones y una cantidad de actos que no son muy legales logran que el resto de los transportadores que no hacen parte del paro no se movilicen”, agregó.



Vélez dijo que es posible que vengan días complicados entre los transportadores y el Gobierno que afecta el abastecimiento y la canasta familiar, sin embargo, indicó que no pueden ceder pues las consecuencias las pagarían los colombianos en los próximos años.



“Vamos a tomar medidas de choque, es lamentables, no va a ser fácil, va a ser complicado y es posible que esto se escale, pero debemos mantener las vías, lamentablemente el precio de los alimentos va a subir y va a haber escases, es mejor tener costos ahora que en 10 años, habrá tensión social, desabastecimiento en algunos lugares, pero si no hacemos este esfuerzo ahora tendremos costos elevados el resto de nuestros días”, indicó.



Posición de los camioneros



Orlando Ramírez, presidente de la Asociación de Transportadores de Carga, ATC, aseguró que el Gobierno está “totalmente equivocado” y que en ningún momento han pretendido chantajear al Gobierno.



“El secretario está totalmente equivocado, no es un chantaje, es un tema social y así lo hemos mantenido, ha habido violencia y lamentaos profundamente lo sucedido, dijo Ramírez.



Sobre el supuesto incremento del 40 por ciento que pretenden los camioneros, el líder aseguró que tampoco es cierto y que lo que pretenden es una nivelación del sistema de costos que ha estado desactualizado durante los últimos años.



“Jamás estamos pretendiendo un incremento del 40 por ciento, desde 2011 el sistema de costos eficientes de operación tienen unos valores referidos con base en los costos, combustibles, peajes, llantas, hoteles, alimentación, estamos por debajo de esos costos entre un 30 y 40 por ciento, no es efectivo, no lo actualizaba hace tres años y hoy no estamos recibiendo esos costos, no estamos esperando que lo suban sino que lo nivelen”, añadió.

