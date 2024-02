Gobierno aumentaría subsidios a adultos mayores ¿Quiénes son los beneficiados?

El Gobierno nacional está preparando un incremento de subsidios a los adultos mayores de 84 años sin pensión en línea con la promesa de campaña del presidente Gustavo Petro.

Cuando Petro era candidato, habló de entregar $500.000 mensuales a tres millones de adultos mayores. Meses después reconoció que el cálculo “se despiporró” pero de todas maneras la promesa de la reforma pensional es triplicar las ayudas a los adultos mayores que no logran pensionarse y que en muchos casos viven en la pobreza extrema. Según cifras del Departamento Nacional de Planeación, uno de cada cinco adultos mayores vive en la pobreza en Colombia.

Según la propuesta de reforma pensional con precios de 2023, los beneficiarios pasaban de recibir un apoyo de $80.000 a uno de $223.000.

“Yo creo que el Presidente de la República ha planteado públicamente además en estos días que es necesario que el pilar solidario se pueda cumplir y se pueda ir cumpliendo a través del Departamento de la Prosperidad Social, donde están los adultos mayores, que ya casi se acercan lamentablemente a su muerte, puedan tener una contribución por parte del Estado colombiano. Se ha estado pensando que los mayores de 84 años van a aumentar sus subsidios”, explicó el presidente de Colpensiones Jaime Dussan.

Publicidad

La decisión se tomaría a través de un decreto firmado por el presidente Petro y se haría independientemente de lo que ocurra con el debate de la reforma pensional.

El pilar solidario es una de las propuestas eje de la reforma pensional, que arranca su segundo debate el próximo martes 27 de febrero, en la plenaria del Senado de la República. Los otros pilares de la reforma pensional incluyen un pilar semicontributivo para que quienes no cumplan los requisitos de pensión pueden recibir ayuda por parte del Estado y un pago vitalicio. Y el pilar contributivo donde el gran protagonista será Colpensiones a donde se afiliarán todos los colombianos y a dónde irán a parar la totalidad de cotizaciones del 80 % de los trabajadores. Solamente aquellos trabajadores que ganen más de tres salarios mínimos (3.9 millones de pesos) podrán llevar una parte de sus ahorros a un fondo privado.

Publicidad

¿De dónde saldría la plata?

El presidente Gustavo Petro dijo que las finanzas públicas están a punto de colapso, su equipo está analizando de dónde puede salir la plata que se necesita para apoyar a los adultos mayores.

“Yo creo que sí, yo creo que hay recursos en el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social, hay recursos pequeños en Colpensiones que tenemos que pasar al fondo de solidaridad y recursos que tiene Prosperidad Social. En general, lo que hay que buscar desde el entendimiento del honorable Senado y la honorable Cámara de Representantes es que, colectivamente, ese que es un propósito de campaña y que está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, que ellos votaron y que es la hoja de ruta del señor Presidente, Gustavo Petro pueda irse poniendo en práctica”, explicó Dussan.

Colombia Mayor, el programa de subsidios que existe hoy en día, se entrega a mujeres mayores de 54 años y hombres mayores de 59 años que no tienen pensión ni ingresos suficientes para subsistir. El aumento vía decreto solo sería para quienes ya cumplieron 84 años, aunque la idea de la reforma pensional sí es cobijarlos a todos.

¿Está lista Colpensiones para la reforma pensional?

Colpensiones se convertiría en la cara del sistema pensional si se aprueba la reforma pensional que propuso el Gobierno. Será la entidad que lleve el registro de las semanas cotizadas de millones de afiliados, la que procese las solicitudes de pensión y la que pague las mesadas todos los meses.

Publicidad

El presidente de Asofondos, el gremio de los fondos privados de pensiones, le dijo al Congreso que no cree que Colpensiones esté lista para el nuevo flujo de trabajo. Dussan no está de acuerdo.

“Nosotros estamos haciendo bien la tarea, es nuestra responsabilidad y esa no puede ser una disculpa. El debate hoy no está si Colpensiones está preparado para decirle a la gente, ese no es el debate de la reforma y todo el que diga que ese es el debate es mentira. El debate de la reforma está básicamente en que los fondos privados se quieren quedar con la mayoría de la plata, por eso propone”, aseguró.

Publicidad

Según Dussan no le preocupa la transición de un sistema a otro y dice que se puede hacer de forma organizada. También cree que, por ahora, no necesita recursos adicionales en materia tecnológica.

En el 2023, un extenso documento, varias áreas de Colpensiones, le hicieron saber al Congreso de la República que no están listas para los impactos operativos del nuevo sistema de pensiones y que la entidad necesita presupuesto, tecnología y personal para poder atender la nueva carga de trabajo.