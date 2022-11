Gobierno autoriza uso de bicicletas para niños entre 6 y 17 años durante aislamiento

Después de que el Gobierno anunciara los horarios para que los niños puedan salir a tomar aire libre a partir de junio, el ICBF dio a conocer que otra decisión que se tomó, por recomendación de la OMS, es que los menores entre 6 y 17 años puedan salir con su bicicleta.

De acuerdo con el organismo, esto se tomó como medida elemental para poder seguir fortalecimiento el sistema motriz de los pequeños.

Cabe recordar que los menores entre 2 y 5 años podrán salir tres veces a la semana durante 30 minutos. En cada salida, deberá estar acompañado por un adulto entre los 18 y 60 años. Cada adulto no puede tener a su cargo o bajo su cuidado a más de dos niños.

Por su parte, los menores de 6 a 17 años podrán salir tres veces a la semana durante una hora al día, es decir, se amplió 30 minutos.

Lina María Arbeláez, directora del ICBF, afirmó que se debe cumplir un estricto protocolo antes, durante y después de la salida de los menores.

“Siempre salir con tapabocas, no alejarse a más de un kilómetro del hogar, no llevar ni juguetes ni balones ni ningún elemento que pueda tener contacto con superficies que a su vez tuvieran contacto con el COVID-19 y no acercarse a nadie, a ningún tercero a más de dos metros de distancia. Siempre lavarse las manos”, aseguró la directora del ICBF.

Además, la directora aseguró que se sigue manteniendo la decisión de resguardar y proteger a los niños y niñas entre el primer mes de nacidos y los dos años, debido a que no han completado su ciclo de vacunas y son los más propensos a enfermedades respiratorias.