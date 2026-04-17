Gobierno busca en el exterior escudo antidrones tras fracaso de 119 oferentes en Colombia

En medio del avance de las amenazas con drones en el país, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó en entrevista con Blu Radio, que el Gobierno avanza en la adquisición de un escudo antidrones por 6,3 billones de pesos, pero ya no lo buscará que lleguen las ofertas al país.

La decisión se tomó tras un proceso fallido en Colombia, donde más de un centenar de empresas manifestaron interés, pero no lograron demostrar capacidades reales en campo. “Una cosa es lo que anuncian las empresas y otra lo que uno encuentra en la realidad”, advirtió el ministro Sánchez en entrevista con Blu Radio, al explicar que solo una compañía logró acercarse a los estándares exigidos.

Según explicó, desde diciembre de 2025 se convocó a los oferentes para presentar sus sistemas tácticos, pero muchos no pudieron ni siquiera traer los equipos al país. Otros sí lo hicieron, pero no superaron las pruebas técnicas. Ante este panorama, el Ministerio decidió salir a buscar directamente la tecnología en el exterior.

Actualmente, tres equipos técnicos de la cartera de Defensa se encuentran desplegados en distintas regiones del mundo, Europa, Asia y América, evaluando sistemas semifijos, fijos y tácticos que permitan fortalecer la capacidad de respuesta frente a ataques con drones.



El ministro aseguró que Colombia ya cuenta con capacidades que han permitido inhibir el 96 % de los intentos de ataque, pero advirtió que el 4% restante ha generado graves afectaciones. “La tecnología cambia supremamente rápido y exige una actualización constante”, señaló.

Escudo antidrones. Foto: imagen de archivo. MinDefensa.

La meta del Gobierno es tener listas las evaluaciones antes de finalizar el mes y avanzar en la contratación durante el primer semestre del año. Sin embargo, el propio ministro reconoció que ni siquiera países con experiencia en conflictos recientes, como Rusia, Israel o Ucrania, han logrado neutralizar completamente esta amenaza.

Además de la compra del sistema, el Ejecutivo también evalúa medidas regulatorias para restringir el ingreso y uso de drones que puedan representar riesgos para la seguridad. “¿Qué pesa más: esas economías o que nos maten a militares, policías y civiles?”, cuestionó Sánchez. La apuesta, según dijo, es anticiparse a una amenaza en constante evolución, que ya ha demostrado su capacidad de impacto en el país.