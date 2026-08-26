Gobierno comenzó nueva fase para la asignación de cargos de inspectores de trabajo

El Ministerio del Trabajo anunció, por medio de un comunicado, el inicio de una nueva fase para la asignación de cerca de 300 cargos de inspectores de Trabajo y Seguridad Social. El proceso se desarrollará bajo criterios de mérito, revisión individual y cumplimiento de los requisitos legales.

“El mérito se respeta y las instrucciones que hemos impartido se están cumpliendo. Hemos avanzado en las actuaciones que estaban pendientes y ahora iniciamos una nueva fase para los inspectores de Trabajo y Seguridad Social”, afirmó la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes.

A la fecha, el ministerio informó que se han posesionado 59 elegibles nombrados en periodo de prueba. Además, se completó la comunicación de 63 nombramientos pendientes de la OPEC 221271 y fueron comunicadas 133 resoluciones de nombramiento correspondientes a la OPEC 221268.

“Lo haremos con celeridad, transparencia y la responsabilidad de revisar cada caso para garantizar seguridad jurídica y pleno respeto por el orden de mérito”, aseguró López Fuentes.



🇨🇴Gobierno avanza por mérito.



El #MinTrabajo inicia una nueva fase para la provisión de cerca de 300 cargos de Inspectores de Trabajo, correspondientes a las posiciones 143 a 442 de la OPEC 221268.



Ya se avanzó en la posesión de 59 elegibles



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El ministerio señaló que, con estos últimos avances, culminaron las actuaciones que se encontraban pendientes en estas etapas. Ahora, la entidad se concentra en la proyección de los actos administrativos correspondientes a las posiciones meritorias 143 a 442 de la OPEC 221268, que representan cerca de 300 vacantes para el cargo de Inspector de Trabajo y Seguridad Social, código 3003, grado 14.