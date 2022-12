Gobierno confirma que objetará ley que reduce aportes de salud de pensionados

El Ministerio de Hacienda confirmó a BLU Radio que el Gobierno objetará la ley que plantea una reducción en los aportes que hacen los pensionados a la salud país, del 12 al 4 por ciento.



Según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la decisión de objetar la ley no es sólo por la falta de recursos, sino también por vicios de trámite.



Cárdenas advirtió que ese cambio le costaría al país 3 billones de pesos al año y el Gobierno está desfinanciado para asumir ese monto.



Cabe recordar, que el Congreso de la República aprobó este martes 20 de junio el informe de conciliación del proyecto de ley mediante el cual se busca reducir los aportes a salud que hacen los pensionados del país mensualmente, y el proyecto pasó a sanción presidencial.



Sobre la decisión del Gobierno han caído una lluvia de críticas por cuenta de los congresistas que consideran se están incumpliendo las promesas adquiridas al inicio de la administración Santos.



A propósito, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo a BLU Radio que el proyecto quedó viciado en su trámite.



“No es ni siquiera una diferencia en las comisiones de conciliación. Se modificó el informe de conciliación y este, una vez radicado, no es susceptible de modificación”, dijo.



Sobre las otras tres leyes que probablemente serán objetadas, el ministro manifestó que lo que ha dicho el ministro de Hacienda es que los costos de estos son enormes.



“A su juicio no habría manera de financiarlos, luego las razones son estrictamente fiscales. Estamos en una estrechez fiscal que obliga al Gobierno a ser muy cuidadoso en decisiones de carácter legislativo”, especificó.



Publicidad





Por su parte Andrés Escobar, ministro de Hacienda encargado, aseguró en Blu Radio que “en los temas de pensiones el camino que sigue es objetar; mientras que en el hay vatoas preocupaciones”.

“No he dicho que vaya a ver una objeción necesariamente en el tema de salud, eso es una decisión del presidente Juan Manuel Santos”, señaló.

Publicidad

Publicidad

Para Escobar con los nuevos compromisos, como el de reducir la cotización de salud en pensiones, hay que tener mucho cuidado, pues tiene un costo de más de 3 billones de pesos, y la ley es clara en advertir que por responsabilidad fiscal se tiene que decir de dónde saldrán los recursos.

“Una de las razones por las cuales el ministerio de Hacienda de manera reiterada se pronunció de forma negativa a este proyecto es que no estaban disponibles los recursos”, manifestó.