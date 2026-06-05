Gobierno de Francia y Liceo Louis Pasteur renuevan convenio de cooperación por cinco años

La Embajada de Francia en Colombia y el Consejo de Administración del Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá anunciaron la renovación, por un periodo de cinco años, del convenio que mantiene vinculada a la institución educativa con la Agencia para la Enseñanza del Francés en el Extranjero (AEFE). La firma se realizó el 4 de junio y ratifica la relación de cooperación entre Francia y uno de los establecimientos educativos de tradición francófona en el país.

De acuerdo con el comunicado conjunto, la renovación reafirma el compromiso de Francia con el Liceo Louis Pasteur, institución que ambas partes consideran un símbolo de los vínculos históricos entre Colombia y Francia. Además, destacaron el papel del colegio en la formación de estudiantes bajo los programas educativos franceses y en la promoción de la lengua y la cultura francesa en territorio colombiano.

Las entidades señalaron que la renovación del acuerdo se enmarca en un proceso de reforma de la gobernanza del plantel. En ese contexto, el Consejo de Administración aprobó nuevos estatutos que buscan fortalecer la participación en los órganos de decisión, mejorar la transparencia frente a las familias y consolidar el acompañamiento de la Embajada de Francia en las orientaciones estratégicas de la institución.

El comunicado también indica que este proceso continuará con la implementación de recomendaciones derivadas de auditorías realizadas por encargo del Consejo de Administración a finales del año pasado. Según las partes, estas acciones buscan contribuir al fortalecimiento de la gobernanza y de los mecanismos internos de toma de decisiones del Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá.

