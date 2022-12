Gobierno descartó desabastecimiento de azúcar

calumniosas y malintencionadas, algunas versiones difundidas sobre una supuesta escasez del producto.

La precisión, la hizo el jefe de la cartera agropecuaria, luego de que personas inescrupulosas circularan unas fotografías, especialmente en redes sociales, en las que aparece en anaqueles de dos importantes supermercados del país, mensajes limitando la compra de azúcar a cierta cantidad, justificándose en la insuficiencia en Colombia.

Al respecto el Ministro Iragorri, enfatizó que "la versión que anda rodando sobre un presunto desabastecimiento de azúcar es completamente falsa. He hablado con el Presidente de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), Luis Fernando Londoño Capurro, para pedirle un reporte del tema y éste me confirmó que los mensajes de escasez del producto que han aparecido en los anaqueles de los supermercados Jumbo y Éxito no corresponden a la realidad”.

De acuerdo a lo señalado por el representante gremial, incluso la generación de azúcar en el país permite su exportación, agregó el Ministro. Según datos Asocaña, en el último mayo se presentó la mayor producción de los últimos cuatro años para el mismo mes, registrando 138 mil toneladas.

Así mismo, el gremio informó que las ventas en el mercado interno son de 121 mil toneladas, es decir el 87% de lo producido y se exportan 39 mil toneladas. Las importaciones son de tan solo 894 toneladas

El Ministro, ante los cuestionamientos envió delegados de la cartera agropecuaria a verificar en estos almacenes, pudiendo confirmar que la información era falsa pues los anaqueles están llenos de azúcar.

El titular de la cartera agropecuaria, llamó la atención sobre cómo desde cuentas de twitter, personas que se oponen a este Gobierno emiten mensajes tratando de enlazar información falsa de desabastecimiento de azúcar, con lo que está sucediendo en Venezuela.