Gobierno es responsable de catástrofe de Medimás: Federación Médica Colombiana

Germán Fernández, vicepresidente de la Federación Médica Colombiana, en diálogo con Mañanas BLU, mostró su preocupación por la crisis que enfrenta la EPS Medimás, que deriva en la falta de atención a miles de pacientes en varias regiones del país.



Según el médico Fernández, Medimás recibe más de 11 mil millones de pesos diarios por la Unidad de Pago por Capitación, UPC.



“Esto es una tragedia anunciada. Aquí tenemos una Superintendencia de Salud que le dio licencia a una EPS sin tener la red de servicios apropiada para atender a 5 millones 500 mil afiliados”, expresó.



Asimismo, denunció que Medimás sí está recibiendo el dinero de la UPC, pero no está prestando los servicios, apropiándose, según él, del dinero que han pagado los colombianos para la afiliación al servicio de salud.



Le puede interesar: SuperSalud pidió atención inmediata para 3.200 pacientes de Medimás.



En ese sentido, precisó, hay dos responsables: el ministro de Salud, pues propició el negocio de Cafesalud con Medimás, y el superintendente de Salud, que dio licencia a la EPS sin tener la red de servicios ni el respaldo financiero necesario.



“Esta catástrofe de salud ya no solamente corresponde a Medimás, sino son muchas las EPS que también obstaculizan los servicios para quedarse con el dinero que aportamos los colombianos”, añadió.



Dijo, además, que los médicos en varias regiones del país no pueden atender a los pacientes porque las instituciones donde trabajan no tienen los contratos establecidos con Medimás, por lo que no podrían cobrar por los servicios que prestan.



“Por lo tanto, la EPS se queda con el dinero y los pacientes se quedan sin el servicio”, apuntó Fernández.



Publicidad