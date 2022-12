Gobierno expedirá nuevo decreto para delimitar uso de bienes de las Farc: fiscal

El Gobierno Nacional expedirá un nuevo decreto en los próximos días para delimitar la destinación que tendrán los recursos del fondo que se creará, producto de los bienes ilícitos en poder de la guerrilla de las Farc, esto según informó el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

El jefe del ente acusador, quien había manifestado reparos al decreto 903 del 29 de mayo pasado, que en su artículo cuatro abriría la posibilidad a que estos dineros financiaran el partido político de las Farc, explicó que se comunicó con el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, quién le aclaró que el Gobierno tomará medidas para cerrar esa posibilidad.

"Mucho me complace manifestar que he conversado con el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, y me ha manifestado que el gobierno ha tomado la decisión de acotar los fines de este fondo y que lo que tiene que ver con recursos para algunos programas en los cuales pueden ser beneficiarios las FARC exclusivamente sería para programas de atención del lisiado del conflicto armado del movimiento que sea reinsertado", dijo Martínez.

El fiscal afirmó que esta medida es una muy buena noticia, pues permite delimitar a través de dicho decreto esa destinación, "lo cual despejaría las dudas que pueden surgir con relación a la expedición de este decreto de ley que es inequívoco permitiría financiar toda esa clase de programas en la forma como están definidos en el acuerdo de paz".

Bienes incautados a las Farc

Al término de una rueda de prensa con el Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Alex Vega, el fiscal indicó que la entidad que preside trabaja juiciosamente en la persecución de los bienes de la guerrilla, para lo cual ya hay un inventario en manos del ente acusador que servirá de referencia al momento de que ese grupo subversivo entregue su propio listado a las autoridades en agosto próximo.

"El país debe saber que ya hemos afectado 3.389 bienes avaluados en 1,107.130 billones de pesos. Haremos un operativo en cooperación judicial con apoyo de autoridades EEUU y Centroamérica por la existencia de activos de Farc en el exterior", indicó.

El funcionario reiteró que no es posible que con activos de las Farc se ejerza democracia, porque generaría inequidad en debate político.



