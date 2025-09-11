Gobierno niega razones políticas tras la salida de técnicos del MinHacienda

En plena crisis fiscal del país y con una reforma tributaria sobre la mesa, está en curso un remezón al interior del viceministerio técnico de Hacienda, la unidad encargada de asesorar al Gobierno en las más delicadas decisiones de la política económica. Desde el Gobierno niegan que se trate de decisiones políticas.

Desde el nombramiento de Leonardo Pazos como viceministro técnico de Hacienda, su despacho está sufriendo un remesón inusual en una entidad en la que los técnicos solían permanecer a lo largo de muchos gobiernos.

Según la página web del MinHacienda, van 5 nombramientos de asesores del viceministro desde la llegada de Pazos, y además están publicadas las hojas de vida de 6 asesores más que podrían ser nombrados en los próximos días.

Es el primer cambio de fondo en el equipo de técnicos de esa división del ministerio en la era Petro ya que los anteriores viceministros y viceministras decidieron seguir trabajando con quienes ya estaban en la entidad. Los famosos ‘técnicos de hacienda’ que han sido criticados fuertemente por el presidente Gustavo Petro en distintas ocasiones.

Entre las funciones del viceministro, con el apoyo de sus asesores, está ser la mano derecha del ministro en el diseño de la política fiscal del del país y en la ‘política de financiación del gasto público’.

Muchos creen que las salidas tienen que ver con diferencias sobre las políticas. Sin embargo, Pazos se defiende. El viceministro dijo a Blu Radio que se han dado cambios en cargos de libre nombramiento y remoción y que, además, dos de los asesores que se fueron lo hicieron para estudiar en el exterior.

Publicidad

“Soy un técnico dedicado 32 años a la hacienda pública. Mi vida ha sido trabajar en el Ministerio, el DNP la Secretaria de Hacienda de Bogotá, con diferentes gobiernos”, aseguró.