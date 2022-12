Gobierno no descarta constituyente para salvar reforma al equilibrio de poderes

"Con esta decisión lo que queda demostrado es que definitivamente parece imposible que por la vía ordinaria, es decir por la vía del Acto Legislativo del Congreso, puedan reformarse aspectos fundamentales de la justicia colombiana y obviamente no me atrevería a señalar pero yo creo que es una idea hoy que no podemos descartar", señaló.

El jefe de la cartera política explicó que los llamados a los mecanismos extraordinarios contemplados en la Constitución del 91, como el de la constituyente para reformar a la Constitución, deben ser manejados con la mayor prudencia y la mayor tranquilidad, pues no se puede convocar una constituyente por cualquier motivo.

"Acatamos profundamente las decisiones del máximo tribunal constitucional, pero me preocupa y me sorprende esta decisión porque significa una limitación muy grande a la facultad del Congreso de la República de reformar la Constitución y más cuando se trata de reformar la justicia en Colombia", aclaró.