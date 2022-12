Gobierno no tiene información sobre disidencias en protestas de Ecuador

Desde el Palacio de San Carlos, el canciller Carlos Holmes Trujillo advirtió que no hay información concreta sobre la participación de disidencias de las FARC en las manifestaciones que se presentan en el vecino país.

No deje de leer: Cinco muertos, 554 heridos y casi 1.000 detenidos en protestas de Ecuador

Publicidad

“Yo no quiero ponerme a especular, yo no tengo ninguna información concreta, no es un asunto que hayamos tratado a mi nivel con el señor canciller ecuatoriano, de manera que prefiero guardar silencio sobre ese punto en concreto. Pero naturalmente si llegara a identificarse la situación, habrá un pronunciamiento de parte del Gobierno colombiano y las acciones que se consideren necesarias”, puntualizó Carlos Holmes Trujillo.

Este jueves, el presidente Lenín Moreno dijo en entrevista con Andrea Bernal de Noticias RCN que quienes estarían detrás de las manifestaciones que han desatado una crisis sociopolítica en su país serían disidentes de las FARC que operan en Ecuador.

“Estamos teniendo ya las pruebas de que hay gente de las Farc inmersas porque casualmente la metodología que utilizan es casi exactamente igual”, dijo Moreno.

El canciller Holmes Trujillo manifestó que, aunque ha tenido contacto con el canciller ecuatoriano, el tema que han tratado es el apoyo que está dispuesto a brindarles Colombia para restablecer el orden.

Publicidad

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

“Estamos en contacto con el Gobierno ecuatoriano, yo he tenido algunos diálogos con el señor ministro de Relaciones Exteriores y lo que hemos hecho como corresponde, toda vez que somos miembros de la Organización de Estados Americanos es expresarles nuestra disposición a contribuir al alivio de la situación que se está presentando mediante los mecanismos que se consideren convenientes dentro del marco de la institucionalidad Interamericana”, dijo el canciller.

Publicidad

Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones , los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.