Gobierno pide a indígenas no bloquear vía Panamericana

El Gobierno pidió a la CRIC no bloquear la vía Panamericana como parte de sus manifestaciones. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que deben respetar los derechos de quienes no participan en la protesta social.

Gutierrez, desde Popayán, hizo un llamado al Consejo Regional de Indígenas del Cauca y a otras organizaciones para que desbloqueen la vía Panamericana, respetando los derechos del resto de ciudadanos que no hacen parte de las manifestaciones y que se ven afectados por el cierre de esta carretera y no pueden ir a sus trabajos o cumplir con otros deberes.

“No bloqueen más la vía Panamericana. El suroccidente colombiano necesita vivir y crecer. La gente necesita una vida normal, los comerciantes, los empresarios, la gente del común necesita convivencia. Ese es el llamado que hacemos”, expresó la ministra.

La jefe de cartera indicó que el departamento del Cauca es prioridad para el presidente e insistió en que el Gobierno tiene voluntad de dialogar pese a que el CRIC asegura la contrario.