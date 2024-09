Gobierno pone condiciones para continuar diálogo con transportadores

Luego de una reunión en la Casa de Nariño, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que el Gobierno continuará en diálogos con la condición de que se levanten los bloqueos de camioneros en el país.

“Vamos a solicitarles para mantener ese diálogo que no se afecte el derecho a la movilidad de la mayoría de los colombianos. Que no se afecten esos derechos, tenemos que rechazar las vías de hecho. (…) Ellos tienen que reflexionar al respecto. Este Gobierno garantiza la protesta pacífica, pero les solicitamos a todos estos protestantes que levanten esos bloqueos, que el gobierno tiene un compromiso de seguir dialogando y que no puede haber bloqueos permanentes en ninguna parte del país”, dijo el jefe de la cartera.

Estás declaraciones se dieron luego del Puesto de Mando Unificado que se adelantó en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro y los ministros de Minas, Transporte, Hacienda, Interior, Fuerzas Militares, gobernadores y alcaldes. Los jefes de estas carteras salieron de palacio hacia el Ministerio de Transporte para retomar la reunión con los transportadores.

El Gobierno se mantiene en que no retirará el aumento de 1.904 pesos en el precio del ACPM, argumentan que, aunque es una decisión impopular, es necesaria para resolver el problema estructural generado por el subsidio sobre este combustible.