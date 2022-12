Gobierno, preocupado por llamado de Correa de no comprar masivamente en Colombia

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se mostró preocupado por el llamado que hizo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, de no comprar masivamente en Colombia.



“Son declaraciones preocupantes porque Ecuador optó por un modelo económico que le permitió controlar una hiperinflación. Es una economía dolarizada donde todo se transa, todo se fija y obviamente el dólar se está volviendo cada día más fuerte”, dijo.



De otro lado, Cárdenas agregó que la emergencia económica decretada en la frontera con Venezuela busca encontrar soluciones tales como la salida para el carbón que está represado.



Además, explicó que la idea también es buscar la regularización de los ‘pimpineros’ que viven del contrabando en esa zona del país.



“Hay unas 5000 personas en Cúcuta que se dedicaban a la actividad ilegal de combustibles y esta puede ser una oportunidad para que estas personas se formalicen”, agregó.



El ministro dijo que el Gobierno venezolano está buscando culpables en donde no los hay, pues las acusaciones del vecino país sobre que el desabastecimiento se debe al contrabando, no tienen ningún fundamento.



En ese sentido, Cárdenas manifestó que la crisis venezolana se origina por un modelo económico que ignora las reglas de juego del mercado.





Escuche también: