Gobierno presentará ley de flexibilización laboral en 2020: MinTrabajo

En 2020 el Gobierno presentará un proyecto de ley para flexibilizar las leyes laborales en Colombia, aseguró la ministra del trabajo, Alicia Arango.

"Mientras que no llegue y sigamos en estas rigideces para contratar van a pasar dos cosas: disminuye la productividad y, por tanto, se disminuye el empleo y disminuye la competitividad y, por tanto, disminuye el empleo", aseguró la funcionaria.

Entre las medidas que se están estudiando está la reglamentación del trabajo por horas. Sin embargo, para el presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez, caer en esa tentación puede llevar a precarizar el trabajo.

"Yo se lo he dicho con toda franqueza a la ministra: no insista tanto en ese porque en esta economía no estamos lo suficientemente equipados como para decir que vamos a contratar por horas", aseguró Gómez.

El líder sindical aseguró, además, que el tema será discutido en el marco de la comisión de concertación de políticas laborales y no descartó que se pueda encontrar una solución para abrirle camino al mecanismo en algunos sectores de manera excepcional y "focalizada

