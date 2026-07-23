Gobierno recomienda teletrabajo y clases remotas para ahorrar gas por mantenimiento de planta Spec

El Ministerio de Minas y Energía solicitó a los ministerios de Trabajo y de Educación adoptar medidas temporales para reducir el consumo de energía eléctrica y gas natural durante el mantenimiento programado de la Planta de Regasificación de Cartagena, previsto entre el 30 de julio y el 3 de agosto, con posibilidad de extenderse hasta el 6 de agosto en caso de contingencia.

Y es que como lo ha informado BLU Radio, Colombia no tiene suficiente gas natural para atender todas las necesidades del país durante el mantenimiento de dicha planta, la única encargada importación de gas natural y que aporta una capacidad de importación superior a 475 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), equivalente a cerca del 40 % de la demanda nacional de gas natural.

En los oficios emitidos por el ministerio, se advierte que las plantas térmicas TEBSA, Termocandelaria, Flores y Barranquilla dejarán de recibir gas natural importado, lo que representa una indisponibilidad cercana al 76,6 % de la capacidad instalada de generación térmica del área Caribe.

Ante este escenario, el Ministerio de Minas pidió al Ministerio del Trabajo expedir una circular para instar a empleadores públicos y privados de todo el país a implementar, de forma temporal, esquemas de trabajo en casa o ampliar el teletrabajo donde ya exista. La medida aplicaría únicamente para aquellos cargos cuyas funciones puedan desarrollarse de manera remota y tendría vigencia en el mismo periodo del mantenimiento.



El objetivo es disminuir el consumo de electricidad en edificios administrativos y de oficinas, reduciendo el uso de aire acondicionado, iluminación, ascensores y equipos informáticos, sin afectar los derechos laborales ni la continuidad de las actividades esenciales.

Gas natural en el Caribe Foto: AFP

Mientras que al Ministerio de Educación, se le pidió implementar clases virtuales y trabajo académico en casa y remoto para el personal administrativo en colegios, instituciones educativas y universidades, siempre que las condiciones técnicas y pedagógicas lo permitan. Además, propone medidas de ahorro como ajustar la temperatura de los sistemas de aire acondicionado, concentrar las actividades en menos aulas, apagar salas de cómputo y laboratorios que no estén en uso y aplazar actividades de alto consumo energético.

Según el ministerio, los sectores de servicios, comercio y educación consumen en conjunto alrededor de 20 GWh diarios, equivalentes aproximadamente al 10 % de la demanda diaria del Sistema Interconectado Nacional, por lo que una reducción temporal de la actividad presencial en oficinas, colegios y universidades puede traducirse en una menor necesidad de generación térmica a gas natural .

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Más temprano, el Ministerio de Minas y Energía había ordenado a las productoras de gas natural entregar con prioridad hasta 32 GBTUD a las plantas térmicas de la región Caribe para evitar un apagón.

Esta orden implica que Ecopetrol, Hocol y otras compañías de menor tamaño podrían quitarle gas a otros clientes, especialmente a los usuarios industriales, que son los últimos en la fila de entrega. La industria redujo su consumo de gas con fuerza durante el mantenimiento de Spec del año pasado y tuvo que recurrir a toda clase de estrategias: adelantar mantenimientos o enviar a sus empleados a vacaciones. Este año la situación podría ser igual o más compleja.