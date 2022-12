Gobierno reconoce que cese al fuego con ELN transcurren sin incidentes

Cabe recordar que ya hay un mecanismo de veeduría imparcial e internacional, con el acompañamiento de la Iglesia católica.

Publicidad

Desde Medellín, el jefe negociador del Gobierno Nacional en los diálogos de Quito, Juan Camilo Restrepo, sostuvo que durante los primeros 19 días de la vigencia del cese al fuego bilateral no ha habido ningún incidente.

“Es el primer documento de paz que nunca se había firmado entre el ELN y el Gobierno, esta es la primera vez que hay un compromiso formal y está andando bien, hoy se cumplen 19 días de la vigencia del cese al Fuego y es satisfactorio anunciar que hasta el momento no ha habido ningún incidente”, explicó.

Publicidad

Lea también: Cuarto ciclo de diálogos entre Gobierno y el ELN iniciará el próximo 23 de octubre

Publicidad

Recordó que se ha establecido un mecanismo de veeduría imparcial e internacional, con el acompañamiento de la Iglesia católica, para velar que el cese al fuego si se cumpla bien y eso se está haciendo.

Dijo que los observadores internacionales de Naciones Unidas, ya están ubicados en municipios antioqueños que han sido históricamente afectados por el conflicto con el ELN.

Publicidad

“Por ejemplo los del nordeste antioqueño, Remedios y Zaragoza y un acompañamiento de la iglesia que, a través de 20 diócesis de todo el país, y en Antioquia por ejemplo la de Santa Rosa de Osos, van a hacer un acompañamiento humanitario y pastoral para facilitar que el cese al fuego se cumpla en debida forma”, dijo.

Publicidad

Dijo que en este mes de octubre se va a comenzar con unas audiencias, donde hay unos 50 estamentos de la sociedad civil, para que den opiniones de la metodología más recomendable a seguir en el desarrollo del punto número uno, donde la sociedad civil participe ordenadamente.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El ministro de Defensa pidió el apoyo de los Estados Unidos para la erradicación de cultivos ilícitos en el país.



-En septiembre, la producción de petróleo en Colombia cayó 0,8 % y en lo corrido del año el país cumple su meta de producción de 840.000 barriles diarios levemente.



-La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios aclaró que su dirección encargada no ha recibido presiones para mantener o retirar funcionarios, esto luego de que la directora haya sido separada de su cargo por denuncias por corrupción.



-Un minero murió en un accidente en una mina informal en Angelópolis, Antioquia. Al parecer el coche de extracción de carbón se descarriló y produjo el accidente.



-La Comisión Séptima del Senado que está en Cali calificó de catástrofe humanitaria lo que viene pasando con Medimas en el país, estudian un proyecto para eliminar las EPS.



-Tras las múltiples quejas de los usuarios de Medimás y el colapso de varias clínicas por la atención a los afiliados a esta EPS, el presidente de la entidad aseguró que la red de salud de Medellín no soporta el cierre de servicios en dos centros, como lo fueron en la carrera 80 y Villanueva.



-Padres de niños con cáncer en Bucaramanga que ganaron tutelas a Medimás exigiendo tratamientos y medicina, denuncian que han tenido que acudir a desacatos porque la EPS no cumple. Los medicamentos son esenciales para la recuperación de sus hijos.



-Por falta de atención oportuna y entrega de medicamentos por parte de Medimás, niña de 8 años con parálisis cerebral refractaria perdió la movilidad de sus piernas.



-Blu Radio conoció en Cartagena la historia de Pabla Emilia Villafaňe, quien es un ejemplo de lucha contra el cáncer de mama, ante la negligencia de la EPS Medimás.



-Un hombre fue asesinado en el centro de Barranquilla. El presunto homicida fue capturado y se salvó de ser linchado.



-El secretario del Interior de Córdoba pidió denunciar las extorsiones, esto ante las informaciones según las cuales a los distribuidores de alimentos la delincuencia les estaría cobrando 'vacuna', para permitir su ingreso a algunos barrios, en diferentes municipios.



-En el Huila 689 personas víctimas del conflicto armando y que por años esperaron una compensación por parte del estado recibieron cartas de indemnización.



-En el departamento de Caldas fue desarticulada una banda delincuencial dedicada al hurto en Fincas Ganaderas y establecimientos comerciales de las zonas rurales; cuatro cabecillas fueron capturados.



-Las autoridades capturaron en La Guajira a los presuntos responsables del homicidio de una anciana el pasado mes de marzo en el municipio de San Juan del Cesar, a quien golpearon hasta matarla por robar su vivienda.



-El expresidente republicano, George Bush, reapareció en Estados Unidos para hacer fuertes críticas contra los grupos de extrema derecha que apoyan al actual mandatario Donald Trump.