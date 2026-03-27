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Billetes de dólar llevarán la firma del presidente Donald Trump, ¿por qué?

El anuncio del Tesoro introduce un elemento simbólico en la moneda estadounidense, al tiempo que exalta la gestión del mandatario en plena conmemoración histórica.

Billete del dólar estadounidense.
La guerra comercial que desató Trump provoca subida del dólar en su tercer día.
Foto: Unsplash
Por: AFP
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Actualizado: 27 de mar, 2026

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