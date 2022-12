Gobierno reconoce que hay incumplimiento a comunidades indígenas en algunos casos

El ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, habló en Mañanas BLU sobre las negociaciones con los indígenas y campesinos que están en protesta en tres departamentos del país.



Zuluaga aseguró que espera que este viernes se vean los primeros resultados de las conversaciones pues si bien el primer día “se pudo conversar y se hizo durante todo el día, pues el jueves pasó todo lo contrario y endurecieron su posición”.



“Lastimosamente han hecho bloqueos, han agredido a periodistas y policías, ellos dicen que son las autoridades, pero se tiene reporte de que es lo contrario”, dijo.



Sobre las denuncias de incumplimientos el ministro afirmó que se puede decir que es “un 50-50” pues hay peticiones a las que “no se puede simplemente decir sí o no”.



Le puede interesar: A $700 millones ascienden pérdidas de transportadores de carga por bloqueos en vías.



Afirmó que se ha explicado e intentado dialogar sobre el tema para que los campesinos entiendan que hay puntos que “digamos tienen relación con la ley como en el que se pide la declaratoria de emergencia”.



“Yo no me voy a prestar a firmar documentos que nos comprometan para después cumplir”, aseveró.



Dijo que hay títulos coloniales que tendría que ser incorporados a sus territorios “pero que no se pueden hacer realidad porque hay propiedad privada o digamos ahí ya está construido una parte de Popayán”.



Pidió a las comunidades campesinas e indígenas que tengan “sensatez” para darle prioridad al diálogo.



“Estaremos el tiempo que sea necesario para poder resolver esto de la forma correcta que es dialogando”, dijo el ministro.



Publicidad