Gobierno y camioneros retoman conversaciones para buscar salida a paro

Los representantes de los transportadores confirmaron a Blu Radio que irán al Ministerio de Transporte a la reunión con el ministro Jorge Eduardo Rojas para dialogar e intentar poner fin al paro camionero que ya completa 35 días.



Marcos Tovar, presidente de la Asociación Nacional de Transportadores, aseguró en diálogo con Blu Radio que el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, llamó a cada uno de los representantes de la Cruzada Nacional Camionera y los visitó en su sede de trabajo para concretar la reunión de este lunes en la que esperan llegar a un acuerdo en materia de fletes.



“La hoja de ruta la tenemos clara, el ministro tiene la responsabilidad y el paro está en sus manos. Él sabe que las relaciones económicas juegan un papel importante, mantener la reposición uno a uno y buscar los recursos. El ministro hizo ayer unos acercamientos y una vez nos llamó a cada uno, nos visitó en nuestra sede de trabajo con el doctor Dimitri, el viceministro de Infraestructura, se sentaron con nosotros para romper el hielo y lograr traer la llave para poder abrir la puerta y sentarnos en la mesa”, afirmó Tovar.



El líder camionero aseguró que hay cerca de 275mil transportadores, equivalente al 92% del parque automotor, inmovilizados en diferentes regiones del país.



Escuche en este audio más información sobre:



-La Fiscalía pidió la máxima condena contra el exdirector del DAS Jorge Noguera por las chuzadas.



-La Contraloría y la Fiscalía investigarán los 413 mil casos de colados al Sisbén, informó Planeación Nacional.



-En Cali, un niño de 8 años y que padecía leucemia, murió debido a que Cafesalud no respondió a tiempo por un trasplante de médula que requería; denuncian que hay varios niños en la capital del Valle en riesgo de muerte por cuenta de los problemas administrativos de esa EPS.



-Fue decretada la Alerta Roja en los departamentos del Meta, Guaviare y Vichada por los altos niveles de los ríos que ya han dejado miles de familias damnificadas.



-Más de 25 mil personas en San Juan de Urabá están sin el servicio de agua potable lo que llevó a los habitantes a manifestarse en las vías municipales por la falta del líquido.



-El New York Times publicó un duro editorial sobre la situación en Venezuela y en el que explica por qué no debería asumir la presidencia temporal de Mercosur.



-Hoy es día de descanso en el Tour de Francia, pero el giro sigue entregando noticias: Joaquín Purito Rodríguez anunció su retiro del ciclismo profesional.



-Cerca de 4 mil millones de pesos le costó al gobierno distrital el incumplimiento, durante el primer trimestre del año, de más de 100 mil citas médicas por parte de los usuarios.



-Fue capturada un mujer hincha de millonarios quien en un acto de intolerancia habría apuñalado a otra hincha de Santa Fe en una estación de Transmilenio.