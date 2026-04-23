Golpe a Frisby Colombia: anulan sus marcas y le dan la razón a Frisby España

A través de un comunicado en redes sociales, Charles Dupont, representante legal de Frisby España informó que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) falló a su favor y declaró caducadas tres marcas que la empresa colombiana Frisby S.A. BIC tenía registradas en ese país.

Hay que recordar que el conflicto surgió luego de que empresarios en España registraran la marca y replicaran elementos distintivos de Frisby Colombia como nombre, concepto e identidad visual, sin autorización de sus creadores. Esto derivó en un litigio que, aunque tuvo medidas cautelares a favor de la firma colombiana, recientemente dio un giro tras ser revocadas por un tribunal en Alicante.

Pero ahora, la decisión de la OEPM, emitida el 23 de abril de 2026, deja sin efecto los registros que la compañía colombiana mantenía desde 2001 bajo los nombres “Frisby” y “Frisby Pollo Frito”. El argumento principal de la autoridad española fue que no se logró demostrar un uso real y continuo de estas marcas dentro del territorio español.

De acuerdo con el análisis de la OEPM, elementos como la presencia en redes sociales, las descargas de aplicaciones o el reconocimiento de la marca entre la comunidad colombiana en España no son pruebas suficientes para acreditar actividad comercial en ese mercado. En ese sentido, el organismo concluyó que el uso de la marca se ha limitado a Colombia y que no existe una operación efectiva en España.



Este nuevo capítulo se suma a un fallo previo de un tribunal en Alicante que ya había dejado sin efectos medidas cautelares que favorecían a la empresa colombiana, lo que reforzó la posición de la compañía española en la disputa.

A pesar de este resultado, el proceso aún no termina. Se espera que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) se pronuncie sobre el uso de la marca en el conjunto de países de la Unión Europea, lo que será clave para definir el futuro de Frisby en ese mercado.