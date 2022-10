Google News dejará de funcionar en España

Google anunció que cerrará el próximo 16 de diciembre su servicio de noticias Google News en España, debido a una nueva ley que le obliga a pagar a los medios cuyo contenido reproduce total o parcialmente.

Publicidad

"Lamentablemente, como consecuencia de una nueva ley española, pronto tendremos que cerrar Google News en España", escribió Richard Gingras, jefe de Google News, en un mensaje publicado el miércoles en uno de los blogs oficiales del gigante de internet.

"Esta nueva legislación obliga a cada publicación española a cobrar los servicios como Google News cuando muestra aunque solo sea un extracto muy pequeño", explicó. "Dado que Google News no gana dinero (no mostramos publicidad en el sitio), este nuevo enfoque simplemente no es sostenible", argumentó.

Publicidad

Por tanto, el grupo decidió cerrar su servicio antes de que las nuevas disposiciones entren en vigor en enero, agregó Gingras.

Publicidad

La nueva ley sobre propiedad intelectual fue aprobada a finales de octubre por el Parlamento español. Denominada "Tasa Google", la decisión de Madrid no sólo afectaría a esta compañía sino a también a Yahoo News y otros portales que organizan las informaciones publicadas por la prensa española.

Google se enfrenta a los editores de periódicos en varios países europeos, que la acusan de abusar de su posición dominante y le piden pagar por el uso de su contenido.

Publicidad

AFP.