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Blu Radio  / Nación  / Grave accidente en vía Villavicencio–Puerto López: dos camionetas y un bus estuvieron involucrados

Grave accidente en vía Villavicencio–Puerto López: dos camionetas y un bus estuvieron involucrados

De acuerdo con información preliminar, aún sin confirmar, hay varias personas heridas, incluyendo menores de edad.

grave accidente de tránsito en la vía que conecta a Villavicencio con Puerto López, en el Meta.jpg
Accidente de tránsito en la vía que conecta a Villavicencio con Puerto López, en el Meta.
Fotos: captura de video en redes.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2026

Un terrible accidente ocurrió en la tarde de este domingo 11 de octubre en la vía Villavicencio–Puerto López, a la altura del sector Hacienda Bello Horizonte, departamento del Meta.

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Según información preliminar, en el grave hecho estuvieron involucrados un bus de servicio intermunicipal y dos camionetas. De acuerdo con las versiones iniciales, todavía sin confirmar, una de las camionetas habría colisionado con el bus, ocasionando la lesión de varias personas, incluyendo niños menores de edad.

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Medios locales reportan dos posibles fallecidos; no obstante, la información no ha sido confirmada.

Por su parte, la Concesión Vial de los Llanos indicó por medio de sus redes sociales que hay restricción de movilidad a un carril en la vía Villavicencio–Puerto López sobre el kilómetro 41, sector Hacienda Bello Horizonte.
La concesión recomendó a los conductores que transiten por el lugar estar atentos a las indicaciones del personal en la vía.

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En desarrollo...

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