Grave accidente en vía Villavicencio–Puerto López: dos camionetas y un bus estuvieron involucrados

Un terrible accidente ocurrió en la tarde de este domingo 11 de octubre en la vía Villavicencio–Puerto López, a la altura del sector Hacienda Bello Horizonte, departamento del Meta.

Según información preliminar, en el grave hecho estuvieron involucrados un bus de servicio intermunicipal y dos camionetas. De acuerdo con las versiones iniciales, todavía sin confirmar, una de las camionetas habría colisionado con el bus, ocasionando la lesión de varias personas, incluyendo niños menores de edad.

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Medios locales reportan dos posibles fallecidos; no obstante, la información no ha sido confirmada.

Por su parte, la Concesión Vial de los Llanos indicó por medio de sus redes sociales que hay restricción de movilidad a un carril en la vía Villavicencio–Puerto López sobre el kilómetro 41, sector Hacienda Bello Horizonte.

La concesión recomendó a los conductores que transiten por el lugar estar atentos a las indicaciones del personal en la vía.



#EnDesarrollo Un grave accidente de tránsito se registró en la vía Villavicencio-Puerto López, a la altura del sector Hacienda Bello Horizonte, en el departamento del Meta. El siniestro involucró a dos camionetas y un bus intermunicipal. Según información preliminar, hay varios… pic.twitter.com/6rGhca01Iv — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 11, 2026

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