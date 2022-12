Grupo que dice pertenecer al EI lanza cohetes contra Israel en la Franja de Gaza

La aviación israelí lanzó el jueves una serie de ataques en la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de cohetes desde este enclave palestino el miércoles, una acción reivindicada por un grupo que afirma pertenecer a los yihadistas de EI. (Lea también: Estado Islámico reivindica atentado contra mezquita chií en Arabia Saudita )



Los bombardeos golpearon tres campos de entrenamiento de las brigadas Ezedin al Qasam, el brazo armado del movimiento islamista palestino Hamas, en la ciudad de Gaza y un cuarto en la ciudad de Jan Yunés (sur), precisaron las fuentes palestinas.



Sin embargo, el ataque con cohetes del miércoles fue reivindicado por una milicia que afirmó pertenecer a la organización yihadista Estado Islámico (EI), que recientemente surgió en Gaza, informó el grupo en un comunicado al que tuvo acceso la AFP.



El grupo que actuó para "vengar a Yussef al Hanar, asesinado para satisfacer a los judíos", en referencia a la muerte del jefe salafista en un intercambio de tiros con las fuerzas de seguridad de Hamas en Gaza.



La organización que reivindicó el ataque señaló que la sangre de Al Hanar "no será derramada en vano". (Lea también: Carro bomba explota frente a mezquita chiita en Arabia Saudita )



Este grupo de simpatizantes del Estado Islámico, busca el apoyo de los yihadistas que proclamaron un califato a caballo entre Irak y Siria. Sin embargo, no habría una relación directa entre ambos grupos.



Hamas endureció recientemente su posición contra los islamistas radicales que viven en el enclave, en un contexto de creciente tensión, una situación que comenzó durante la guerra contra Israel de junio de 2014.



El ejército israelí indicó en un comunicado haber llevado a cabo tres ataques aéreos, sin precisar el blanco ni el lugar del bombardeo.



"Dos cohetes se lanzaron ayer, 3 de junio de 2015, hacia el sur de Israel desde la Franja de Gaza", añadió el ejército. Los proyectiles, que no dejaron víctimas, cayeron en medio del campo en la ciudades israelíes de Ashkelon y Netivot. (Lea también: Estado Islámico avanza imparable por el desierto central sirio )



"En respuesta a este ataque, las fuerzas de defensa israelíes atacaron tres infraestructuras terroristas en la Franja de Gaza", apuntó.



La policía israelí había anunciado el miércoles por la noche la caída de tres cohetes, aunque no pudo precisar por el momento el lugar del impacto.



Los lanzamientos de los cohetes se produjeron horas después que el ejército israelí respondiera con bombardeos contra bases de la Yihad Islámica en la Franja de Gaza al disparo de un cohete el martes por la noche contra la ciudad de Ashdod.



La radio pública israelí afirmó que los disparos de los cohetes podrían estar vinculados a un enfrentamiento interno en Gaza entre militantes de Hamas y opositores extremistas. (Lea también: Irak no muestra voluntad de luchar contra Estado Islámico: Ashton Carter )



Aunque las organizaciones de la yihad "hayan llevado a cabo los disparos de ayer por la noche para desafiar a Hamas", "responsabilizamos a Hamas de todos lo que ocurra en la Franja de Gaza y no toleraremos ningún intento de perjudicar" a los ciudadanos israelíes, declaró el ministro de Defensa israelí, Moshe Yaalon.



AFP.