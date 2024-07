Gustavo Bolívar sobre Venezuela: "Debe haber recuento de votos con delegados”

El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, aseguró que desde el Gobierno colombiano se está solicitando un reconteo de los votos para revisar la transparencia de los resultados de las elecciones de Venezuela.

“Primero tienen que hacer el recuento de los votos para poder hablar de fraude, si no hay un recuento voto a voto y mesa a mesa no se puede hablar de que hubo o de que no hubo fraude”, dijo Bolívar al término de una rueda de prensa en la que anunció la apertura de una convocatoria para la construcción de 150 Puntos de Abastecimiento Solidario en Territorios, PDET.

El director del DPS había puesto un trino el domingo 28 de julio, en su cuenta de X en el que aseguraba que el sistema electoral venezolano era confiable y que Colombia debería tener uno similar. 24 horas después, cuando en el mundo se está hablando de fraude, el funcionario asegura que se debe pedir un recuento y que actores internacionales deben participar.

“Debe haber un recuento de los votos uno a uno en presencia de delegados internacionales”, agregó.

Bolívar aseguró además que Diosdado Cabello, uno de los hombres más cercanos al régimen de Nicolás Maduro, lo había bloqueado de X precisamente por solicitar transparencia en las elecciones. Señaló que la postura del presidente Gustavo Petro debe ser la misma que asumió la Cancillería colombiana al pedir que se esclarezca qué fue lo que ocurrió el 28 de julio con el conteo de los votos y las versiones encontradas de una oposición que da como ganador a Edmundo Gonzales, y un oficialismo que celebra el supuesto triunfo de Nicolás Maduro.