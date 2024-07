Alejandro Grisanti, gerente de la firma encuestadora Ecoanalítica, dijo en Mañanas Blu con Néstor Morales que los recientes comicios en Venezuela no son auditables y que, dado el contexto, se hace necesario repetir las elecciones. Grisanti calificó de inédito el proceso electoral porque cuando pierden no publican los resultados, pero cuando ganan sí lo hacen.

“Inédito porque en el sentido de cuando ellos perdían no publicaban resultados. Eso pasó en el 2007. En el 2007, en el referendo constitucional que Hugo Chávez pierde, nunca se publicaron los resultados. Se pidió muchísimo, se hizo hincapié, pero el Consejo Nacional Electoral no lo publicó. Pero cuando ganaban publicaban los resultados mesa por mesa. Yo creo que es fundamental que esa parte se tiene que dar”, dijo.

Manifestó que, ante la presión internacional, en la que ya muchos hablan de fraude, es posible que en esta ocasión no sea así y que, por la puerta que abrió Nicolás Maduroal hablar de hackeo.

“Lo segundo es que ayer el Consejo Nacional Electoral y el mismo Nicolás Maduro abrió una puerta chiquitica. Yo no quiero entrar en elucubraciones, pero habló que fueron hackeados. Posiblemente, a lo mejor cuando los resultados no concuerden, digan no, mira, esto fue el hacker. No sé a quién irán a meter preso con ese tema del hacker, pero ahí hay una puerta de transición de decir: 'Mira que hubo un error informático, nos hackearon y el hackeador es el responsable. Buscarán un chivo expiatorio y se volverá a repetir la elección o se buscará algún tipo de transición para él”, dijo Grisanti.

Pero yo sí creo y tengo mucha fe que esto no se quede así y que no son seis años más de maduro después de este fraude añadió el gerente de Ecoanalítica

En el transcurso de la entrevista, Grisanti subrayó la importancia de la auditabilidad en los resultados electorales.

"Aquí lo importante es que es totalmente claro que son resultados que no son auditables", expresó Grisanti. Señaló que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela no ha publicado los resultados detallados de las mesas electorales, lo que genera desconfianza tanto en la población venezolana como en la comunidad internacional.

Grisanti destacó que, según encuestas y sondeos a boca de urna realizados por Ecoanalítica, los resultados preliminares diferían significativamente de los anunciados por el CNE.

"Una diferencia de 30 puntos, una diferencia bien importante", comentó Grisanti. Además, añadió que la oposición había ganado no solo en los sectores de clase media, sino también en los populares, donde históricamente el chavismo había tenido mayor apoyo.

"Aquí la oposición ganó abrumadoramente en todos los estratos. En esos pequeños pueblitos, esos pequeños caseríos donde el chavismo era mayoría, ahí perdieron abrumadoramente", dijo Grisanti

Falta de transparencia

Durante la entrevista, Néstor Morales mencionó que Edison Research, una firma reconocida internacionalmente, también había encontrado discrepancias en los datos oficiales. Según sus investigaciones, Edmundo González habría ganado con un 65% de los votos frente al 31% de Nicolás Maduro. Grisanti coincidió con estas cifras y explicó que, según sus cálculos, había aún una significativa cantidad de votos no contabilizados, lo que hacía insostenible la afirmación de que los resultados eran irreversibles.

Grisanti realizó comparaciones con otros sistemas electorales, como el colombiano y el dominicano, para resaltar la falta de inmediatez y transparencia en los resultados venezolanos.

"A las 8:00 p.m. se empiezan a publicar los resultados", mencionó, refiriéndose a la República Dominicana. En contraste, en Venezuela, a más de 16 horas del cierre de las mesas electorales, aún no se conocían los resultados definitivos.

Estamos hablando ya de 16 horas después y no conocemos los resultados. Por eso te hago ese hincapié

Grisanti fue contundente al describir el proceso electoral como fraudulento y expresó su esperanza de que este evento marque el inicio de una transición política en Venezuela. Mencionó la posibilidad de una repetición de las elecciones, dado que aún faltan por contabilizar 2.600.000 votos y hay una diferencia de 700.000 votos entre los principales candidatos.

A mí me queda totalmente claro que hoy arrancó la transición en Venezuela Manifestó

Finalmente, expresó su expectativa de que los veedores internacionales, como el presidente Rodríguez Zapatero y el presidente Leonel Fernández, reconozcan el fraude y abran paso a una negociación y un cambio en el país.