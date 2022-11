Habla la mujer golpeada por hinchas de Millonarios en Santa Marta

Maryuris Correa Jiménez, la mujer que fue brutalmente golpeada por hinchas de Millonarios el pasado fin de semana en Santa Marta, relató en Mañanas BLU cómo sucedieron los hechos, que han sido duramente criticados en las redes sociales.

La mujer, que estudia Gestión Naviera y Aeroportuaria, dijo que los hombres estaban bastante borrachos y que, al verlos, pasar comenzaron a gritarles cosas y sacaron cuchillos.

“Hasta cierto punto nosotros nos defendimos, pero yo me caigo, me golpean, me dan una puñalada en la pierna, otras 6 en la cabeza. Tengo una fractura y muchos golpes”, dijo.

Diputada insiste en abrir la cabeza a bolillazos a hinchas

Al repecto, la presidenta de la Asamblea en el Magdalena, Claudia Aarón, fuertemente cuestionada en redes por una publicación que, supuestamente, incitaría a la violencia al pedir abrirle la cabeza con palos y bolillos a hinchas de Millonarios que golpearon a una mujer en Santa Marta, habló en Mañanas BLU sobre estas declaraciones asegurando que lo único que hizo fue pedir mano dura para quienes consideró como “desadaptados e indeseables”.

“Agredieron a una mujer como si fuera un balón, acabaron con nuestro sector de El Rodadero donde recibimos a la gente que viene de todas partes del país. No estamos acostumbrados a ver esa cantidad de cosas que hicieron. La autoridad debe ser fuerte”, expresó la diputada.

