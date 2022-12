Habrá persecución implacable al ELN donde esté haciendo minería ilegal: Naranjo

El vicepresidente de la República, general en retiro Óscar Naranjo, aseguró en Mañanas BLU que, pese al cese al fuego bilateral anunciado este lunes, habrá persecución implacable contra el ELN en los lugares en los que esté vinculado a la minería ilegal o el narcotráfico.

Naranjo aseguró que en el caso del ELN no está en este acuerdo “comprometido ninguna decisión que afecte la operación de la institucionalidad”.

Dijo, además, que prefiere sr prudente frente al tema del ELN, pues se encuentran a la espera de que la mesa en Quito produzca el informe completo y el texto del acuerdo.

Destacó, sin embargo, los puntos principales del acuerdo: no atacar la infraestructura, no al secuestro, no al reclutamiento de menores y avance de el desminado humanitario.