Habría que entregar el país a Timochenko y hacerle una constitución: Gral Bedoya

la misma justicia transicional que buscan los terroristas es inconveniente y no será aceptada por ellos.

A juicio de Bedoya, el marco jurídico para las “Farc” busca que el Gobierno logre satisfacer las exigencias de la guerrilla, que sería tanto como “entregarle el país a ‘Timochenko’ y hacer la constituyente que ellos quieren”.

No se puede comparar a los narcoterroristas que cometieron delitos de lesa humanidad con el coronel Plazas Vega o Arias Cabrales, o al general Uscategui, que están en la cárcel pagando condenas por hacer su trabajo. “Si yo estuviera en ese lugar haría lo mismo que el coronel Plazas Vega”, dijo.

Sin embargo, Bedoya no descartó la participación de soldados en delitos y reiteró que “deben pagarlos”, pero ¿quiénes no? “No veo a estos militares pidiendo perdón al país por haber cumplido su deber y por delitos que no cometieron. Ellos simplemente confían y esperan que se haga justicia”.

“Estoy seguro que la Corte Constitucional no aceptará que quienes cometieron delitos de guerra no paguen un día de cárcel, afirmó el general.