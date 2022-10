Hallaron unos restos de mi mamá: hija de desaparecida en Palacio de Justicia

Hace poco más de un mes, el ente investigador reveló a la familia de María Isabel Ferrer que en la fosa en el que se encontraba enterrada hallaron dos cuerpos, el que supuestamente pertenecía a Ferrer resultó ser el de Cristina Guarín, y el más reciente anuncio de la Fiscalía, de hace menos de una semana, le informó a Sofía que dentro de la misma tumba se encontraron los pies de su madre.



Sofía explicó que la Fiscalía le reveló hace pocos días que “hallaron los pies de mi mamá, nos dijeron que en un 99% coincidían con el ADN, pero que no pueden determinar la causa de la muerte ni en dónde está el resto del cuerpo”.



Afirmó que en 1985 hubo un error en la entrega de los cuerpos, “las autoridades lo que hicieron fue hacer montoncito de lo que creían que era una persona y se la entregaban a las familias así, eso definitivamente fue una prueba de fe”. (También: Cronología: las 27 horas de terror de la toma y retoma del Palacio de Justicia )



Dijo que “siempre nos preguntamos cómo hacían para saber que esa persona era nuestro ser querido porque no había pruebas de nada y los cuerpos estaban completamente calcinados”.



Aseguró que no cree que se sepa “algún día la verdad de lo que realmente pasó, ojalá alguien nos dijera pero la verdad, lo dudo”.



El pasado mes de octubre, la Fiscalía anunció el hallazgo de tres de las desaparecidas, Cristina del Pilar Guarín, Luz Mary Portela y Lucy Amparo Oviedo, dos de las cuales estaban en tumbas con otros nombres, una de ellas correspondía a la de la madre de Sofía Velásquez.