Hallazgos fiscales en OCAD Paz ya superan los $339.668 millones, según la Contraloría

La Contraloría General de la República actualizó las cifras y resultados que ha dejado la investigación y auditoría que ha adelantado desde septiembre de 2022 sobre los recursos de proyectos para la paz financiados con el Sistema General de Regalías.

A la fecha, y tras revisar 242 proyectos por un valor de $2.8 billones, han encontrado hallazgos con posible incidencia fiscal que superan los $339.668 millones.

De acuerdo con el informe, la región Caribe encabeza el número de esos hallazgos por $106.343 millones en 43 de 65 proyectos, seguida por la región de los Llanos Orientales, con 17 hallazgos fiscales por $62.382 millones en 29 proyectos revisados.

Entre los principales problemas identificados están que las obras o tienen mala calidad, o no cumplen la meta para las que se habían destinado. También se evidenciaron manejos financieros indebidos como obras que se pagaron, pero no se ejecutaron o falta de sostenibilidad en los proyectos.

Publicidad

Asimismo, el sector transporte es uno de los más afectados con el 57 % de los proyectos que no avanzan; le sigue el de vivienda, con el 19 %, y el de minas y energía, con el 12 % de los proyectos en problemas.

Este es el informe de la Contraloría: