Haré del ‘chongreso’ un burdel respetable: prostituta candidata a Senado de Perú

En diálogo con BLU Radio, Villón dijo que en la actualidad hay en el legislativo personas que han prostituido la política y han terminado siendo “los grandes proxenetas del pueblo”.



En ese sentido, dijo que transformará el ‘chongreso’ en un burdel respetable.



“Aquí en el Perú un chongo es un burdel por decir clandestino, de mala muerte, de las zonas marginales. Burdel es una palabra más de alcurnia”, expresó.



Villón, dijo que su proyecto busca luchar contra la discriminación de las trabajadoras sexuales en su país: “Deben ser incluidas dentro de los programas y beneficios del Estado.



Estamos en un país bastante conservador y por eso he recibido muchos insultos”. (Lea también: Los curiosos carteles usados en la campaña electoral de Perú )



Denunció que los demás partidos la hayan usado para desprestigiar a los miembros de su colectividad porque continúan con la estigmatizan la palabra “puta”.



“Eso ha causado mucha controversia porque algunas personas han distorsionado el mensaje porque lleva una carga de ironía”, dijo.



“No soy delincuente, no soy una mala persona, soy una puta decente, buena padre, buena esposa, buena hija y no se me debe discriminar por mi trabajo”, puntualizó.