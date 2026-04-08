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Blu Radio  / Nación  / Hasta 5.000 mujeres podrían verse impactadas por decisión de la Corte sobre beneficios penales

Hasta 5.000 mujeres podrían verse impactadas por decisión de la Corte sobre beneficios penales

La Defensoría le pidió a la Corte Constitucional corregir las interpretaciones restrictivas que se han hecho de una norma que permite sustituir la cárcel por servicios comunitarios para mujeres cabeza de hogar.

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