Hasta el 10 de enero vence plazo para postular jurados de votación para elecciones del Congreso

La Registraduría Nacional recordó que hasta el próximo 10 de enero vence el plazo para que entidades públicas, empresas, instituciones educativas, así como partidos y movimientos políticos, carguen en la plataforma oficial los listados de ciudadanos que podrían ser designados como jurados de votación para las elecciones de Congreso de la República, previstas para el 8 de marzo de 2026.

Desde noviembre de 2025, la Registraduría habilitó el sistema para que las diferentes organizaciones suministren la información de los posibles jurados, un paso clave dentro de la organización del proceso electoral. Según la entidad, se estima que más de 850.000 ciudadanos prestarán este servicio durante la jornada electoral, lo que convierte esta etapa en una de las más importantes de la logística.

El director nacional de Gestión Electoral, Rafael Antonio Vargas, hizo un llamado a los responsables de adelantar este trámite para que cumplan oportunamente con la obligación. “Hacemos un llamado a los jefes de personal, nominadores o quienes hagan sus veces, que aún no han realizado la postulación de los ciudadanos, para que suban la respectiva información al sistema. Su oportuno cumplimiento es fundamental para garantizar la correcta organización de este proceso democrático”, señaló el funcionario.

La Registraduría advirtió que el incumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones. De acuerdo con el parágrafo 1.° del artículo 5 de la Ley 163 de 1994, los nominadores o jefes de personal que omitan relacionar a los empleados o trabajadores aptos para ser jurados de votación podrán ser destituidos del cargo si son servidores públicos. En el caso de particulares, la norma contempla multas de hasta diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, que se destinan al Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil.



Una vez las entidades cargan la información en la plataforma, la Registraduría adelanta un proceso de verificación mediante el cruce de datos con el Archivo Nacional de Identificación (ANI) y el censo electoral. Este procedimiento permite confirmar que las personas postuladas cumplen con los requisitos legales exigidos para ejercer como jurados, entre ellos ser mayores de 18 años, no superar los 60 años y contar con un nivel educativo mínimo de décimo grado.

Con la información validada, la entidad procederá a realizar los sorteos para la designación oficial de los jurados de votación, los cuales están programados entre el 21 y el 23 de enero de 2026. Estos sorteos definen quiénes serán los ciudadanos encargados de atender las mesas de votación durante la jornada electoral.

Finalmente, la Registraduría precisó que, conforme al calendario electoral para las elecciones de Congreso de la República, la fecha límite para la publicación de las listas definitivas de jurados de votación designados será el próximo 26 de febrero. A partir de ese momento, los ciudadanos seleccionados deberán estar atentos a las citaciones y capacitaciones correspondientes para cumplir con esta función obligatoria dentro del proceso democrático.