Hasta el 10 de enero vence plazo para postular jurados de votación para elecciones del Congreso

Hasta el 10 de enero vence plazo para postular jurados de votación para elecciones del Congreso

La entidad procederá a realizar los sorteos para la designación oficial de los jurados de votación entre el 21 y el 23 de enero de 2026.

Hombre mirando su celular y referencia de elecciones de fondo.jpg
Nueva plataforma permite a jóvenes conocer aspirantes y sus propuestas //
Fotos: AFP/ImageFX
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 7 de ene, 2026

