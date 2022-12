Hasta el responsable del protocolo del papa en el mundo nos felicitó: coordinador

El coordinador general de la visita del papa Francisco a Colombia, Juan Guillermo Zuluaga, explicó en entrevista con Mañanas BLU los detalles de la organización, en la que trabajaron cerca de 105 mil personas.



“Afortunadamente todo salió muy bien, la gente respondió muy bien y estamos muy contentos de mostrarle al mundo el país que somos”, manifestó.



Dijo que, aunque se presentaron algunos pormenores, incluso el responsable de todo el protocolo del sumo pontífice a nivel mundial los felicitó.



“Se presentaron algunos casos menores, pero todo estuvo muy bien. Ayer cuando finalizaba la misa en Cartagena hablé con monseñor Rueda, el hombre que maneja el protocolo del santo padre en el mundo, y dijo que realmente se quitaba el sombrero por los temas logísticos y el cumplimiento del minuto a minuto”, añadió.



Entre tanto, confirmó que el Gobierno Nacional dispuso de 28 mil millones de pesos para la visita del papa, aunque aceptó que las administraciones distritales también aportaron otros recursos.



Finalmente, sobre el golpe del papa en su pómulo, aseguró que no fue por errores en el operativo de traslado, sino un mal cálculo del máximo jerarca de la Iglesia católica.



“El carro no frenó bruscamente, es que el santo padre quería saludar a alguien y no calculó bien”, finalizó.



