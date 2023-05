Hasta los brujos están siendo víctimas de extorsión en El Espinal, Tolima

A pesar de que el municipio de El Espinal, Tolima , es la capital policial de la región para la institución y cuenta con la Escuela Gabriel González (Esgon), los hechos delictivos como sicariatos, homicidios, hurtos, fleteos y apartamentazos son tan cotidianos que para los lugareños ya son muy normales. Según las autoridades, están trabajando para bajar las estadísticas y la percepción, pero al parecer, todo lo contrario, va en franco aumento.

Recordemos que en mayo de 2022, durante una audiencia pública desde esa localidad, varios diputados en sesiones de la Asamblea Departamental se refirieron a los diversos hechos delictivos y de violencia que sucedían en esta población para esa fecha con el fin de buscar otras alternativas ante la creciente delincuencia en el municipio. Pero después de un año, los hechos delincuenciales van en aumento.

Hoy, el alcalde Juan Carlos Tamayo Salas aseguró que hasta el momento han recibido más de 20 denuncias por millonarias extorsiones que al parecer son ejecutadas por jóvenes, ratificando la descomposición social que hay en su localidad. Además, asegura que lleva muchos meses trabajando por garantizar la seguridad de la población en compañía de las autoridades.

"Aún no tenemos información que nos lleve a una banda de microtráfico, sin embargo, una de ellas está extorsionando a los denominados brujos y eso ha hecho que se vayan a otras ciudades como Ibagué, Pereira, Neiva y Medellín, según la información oficial por parte de la Policía", afirmó Tamayo.

Publicidad

Con el aumento desmedido del microtráfico y la delincuencia común, los habitantes viven con miedo, lo que lleva a que no se instauren las respectivas denuncias. A pesar de que Tamayo Salas constantemente hace la invitación para que las víctimas las realicen, ellas expresan extra micrófono que los múltiples Consejos de Seguridad llevados a cabo por la Administración Municipal no funcionan, toda vez que no hay acciones concretas frente a los diferentes hechos delictivos que se han convertido en "pan de cada día", con el aumento de muertes violentas.

"Esas muertes son el resultado de la vida irresponsable, la mayoría son jóvenes con falta de amor familiar. La Policía y la Alcaldía podrán tener miles de estrategias, pero las circunstancias sociales por las que atraviesa el país han llevado a que El Espinal, Ibagué y muchas ciudades intermedias tengan ese reporte de delitos de forma permanente", puntualizó.

Mientras Juan Carlos Tamayo Salas, alcalde del municipio, ha pedido apoyo al Ministerio de Defensa, la Secretaría del Interior y la Gobernación del Tolima para aumentar el pie de fuerza, desde el Comando de Policía Tolima, en cabeza del Coronel Néstor Raúl Cepeda Cifuentes, no hay pronunciamiento sobre esta situación que mantiene con zozobra a esta localidad.

Publicidad

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: