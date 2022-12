Hay cerca de 200 mil venezolanos irregulares en el país: Migración Colombia

Los cálculos aproximados de venezolanos que han entrado de manera irregular a Colombia por las trochas es de 200 mil, de los que Migración Colombia no tiene registro, no se sabe si se quedaron, si se devolvieron o si utilizaron a Colombia como un puente de paso.



"La información regular que tenemos es de un poco más de 50.000 personas en condición regular, con visa de trabajo, residencia en nuestro país. Hay otra información que es de los venezolanos que están de manera irregular, que entran por las trochas. Haciendo un ejercicio de sumas y restas de ingresos y salidas de venezolanos podemos estar diciendo que unos 200.000 venezolanos están de manera irregular en Colombia", aseguró Krüger.



El director de Migración Colombia aseguró en diálogo con Blu Radio que cerca de 1 millón de colombianos que fueron hace más de 10 años a Venezuela están regresando con sus familias, en condiciones regulares, pues cuentan con la doble nacionalidad. Sin embargo, se ha incrementado la solicitud de registros civiles para los niños venezolanos y el número de deportaciones:



"Pasamos de una cifra de 11 deportaciones en 2012, al año pasado que cerramos con más de 2200 deportaciones de venezolanos".