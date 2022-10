Hay demasiado bandido suelto y hay que combatirlo: Claudia López

La congresista Claudia López fue la invitada de lujo este sábado a En Blanco y Negro para hablar de su lucha contra la corrupción, la estrategia que tiene para ganar la carrera a la Presidencia en 2018 y todo lo que ha sido su vida alrededor de la política.



“Hay demasiado bandido suelto y hay que combatirlo, no queda de otra. Hay que luchar contra la corrupción porque tiene azotado a este país”, dijo.



López es una de las congresistas que con mayor fuerza ha apoyado a las minorías y ha intentado combatir la corrupción, ese es justamente su caballo de batalla para aspirar a la Presidencia en el año 2018.



“No hago populismo, usar el poder de la democracia es exactamente lo único que le queda a la ciudadanía cuando ni la política ni la justicia funciona”, mencionó.



La legisladora fue enfática en cuestionar el Gobierno del presidente Santos y las estrategias del uribismo como la fuerza más grande de la oposición.



“La política en este país no funciona. En su inmensa mayoría uribistas y santistas compiten por quien tiene más sobornos de Odebrecht, por quien está más metido en los robos de Reficar, entre otros”, precisó.



Asimismo, cuestionó la justicia colombiana, ya que, según ella, no funciona cuando está aliada con el poder.



Frente a esto “es necesario tomarnos la democracia por nuestras manos para que exista justicia y cambien las cosas”.



Claudia López, la precandidata presidencial



La senadora Claudia López quiere llegar a la Presidencia del país en el año 2018 para, según ella, acabar con la misma “rosca” política que ha manejado a Colombia en su historia.



Para ello, se lanzó a ser precandidata por el Partido Alianza Verde.



“Me metí en esta tarea que dicho sea de paso es muy difícil, pero lo que quiero es influir positivamente en el futuro del país y acabar con la corrupción que azota a Colombia”.



Una de las propuestas de la parlamentaria es acabar con los “exagerados” salarios de los congresistas. “Queremos bajarle el salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos y que tengan que rendir cuentas porque son ellos los que trabajan para el pueblo”.



¿Colombia está preparada para tener una mujer en el poder?



“Esta pregunta me la han hecho muchas veces y creo que el país sí está preparado para ello. Colombia para lo que no está preparada es para que una camarilla de varones apegados al poder sigan robándola”.



“Gracias al poder de los hombres, Colombia es un mar de corrupción y el país que nos heredaron es el segundo o tercer más inequitativo del planeta”, puntualizó.



Finalmente, dijo que confía en el pueblo colombiano y en su poder para abolir la corrupción y acabar con tanto “bandido suelto”.



“Estamos haciendo una coalición ciudadana anticorrupción explicándole a la gente que esto se consigue con trabajo y trabajo duro. Tenemos el apoyo de Navarro, Mockus, Fajardo, Robledo y gente creíble que lucha por un mejor país”, señaló.



