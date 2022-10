Hay intereses de laboratorios en que no siga vendiendo mis productos: Jorge Hané

“Aquí hay mala sangre. Hay envidia, Hay intereses directamente crónicos de laboratorios farmacéuticos que no quieren ni permiten que productos naturales en Colombia puedan decir la verdad de que sí sirven para vender peso u otras cosas”, manifestó.



Hané agregó que siempre ha vendido como un suplemento dietario y no como un producto para vender peso: “Si usted ve cualquier comercial mío en la parte de abajo dice que es un ‘suplemento dietario’. Jamás he dicho que sirva para perder peso. Basaron la multa no en los comerciales en Colombia. No permitieron decirlo”.



En ese sentido, Hané dijo que su publicidad no dice que las personas pierden tallas por el consumo de sus productos. También fue enfático en que su publicidad deja claro que no se trata de un producto milagroso y que debe ir acompañado de otras tareas.



“Uno tiene que comer bien, hacer ejercicio y se ayuda con el suplemento dietario”, expresó.



Según la Superintendencia, se evidenció que el producto “no cuenta con estudios médicos o científicos contundentes para demostrar que sirve para eliminar grasa, reducir peso o disminuir medidas corporales, tal y como se desprende del análisis de las piezas publicitarias”.



Así mismo, la SuperIndustria ordenó a Jorge Hané “difundir publicidad correctiva en la que introduzca de manera notoria, visible y legible, la leyenda “Redu Fat Fast es un suplemento dietario, no un producto para bajar de peso”.