Hay “ovejas negras”, pero mayoría de funcionarios son honestos: director de la DIAN

El director de la Dian, José Andrés Romero, dijo que el organismo ha lanzado una “guerra frontal” contra la corrupción, luego de los más recientes escándalos que involucran a funcionarios del organismo en estos casos.



En ese sentido, Romero admitió que 2.000 empleados públicos incumplen el pago de impuestos y ese es uno de los frentes de una campaña que lanzó la entidad para generar consciencia entre sus empleados.



“La campaña se llama “Transformación en la DIAN para una Colombia más honesta”. Es una gran campaña precisamente contra la corrupción. Los funcionarios públicos que no pagan sus impuestos superan los 2.000”, dijo.



Añadió que se trata de algunos funcionarios de carrera, de los cuales no dio nombres, que tendrán que ponerse al día.



“No conozco la lista, pero no creo que haya ministros. (…) Lo más importante es tomar medidas y mandar unas comunicaciones rápidamente a las entidades para que, desde allí, les ayuden a ponerse al día rápidamente”, añadió.



El funcionario añadió que en la DIAN hay algunas “ovejas negras”, pero enfatizó en que la mayoría de funcionarios son honestos.



“Tenemos que entender que hay unos entes corruptores, que pueden ser empresarios, contrabandistas o narcotraficantes. El problema no es de los funcionarios de la DIAN, el problema es del sistema y de la corrupción que hay alrededor de los puertos de comercio exterior”.



Romero dijo que la entidad busca una mejor coordinación con la Fiscalía, con la UIAF y con la Procuraduría para evitar que los procesos se demoren, como ocurrió en el caso de Omar Ambuila, un trabajador de la Dian capturado por corrupción hace un par de meses en Buenaventura.



