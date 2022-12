Hay peligro si no hacemos nada por reducir cultivos ilícitos: MinDefensa

Desde Barranquilla, el ministro de Defensa dijo que hay peligro de que las relaciones, no solo con Estados Unidos, sino con el resto del mundo, se deterioren si no se hace nada en la erradicación de cultivos ilícitos.



Ante la advertencia del subsecretario antinarcóticos de Estados Unidos sobre futuros problemas en la relación bilateral con Colombia de no solucionarse el asunto de cultivos ilícitos, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, señaló que si bien, ya hay la mitad de la meta de los 50 mil cultivos erradicados, también correrían riesgo las relaciones del país con otros países.



“Hay peligro en la relación entre el país y el resto del mundo si no hacemos nada por reducir los cultivos, por eso las instrucciones del presidente Santos han sido claras en todos los recursos: humanos, tecnológicos, financieros y agrológicos están al servicio de la sustitución de cultivos para erradicación voluntaria y de la erradicación forzosa de grandes cultivos de coca”, aseguró el jefe de la cartera de Defensa.



Sobre la falta de colaboración de las Farc, Villegas respaldó lo que ha hecho este grupo para permitir los programas de sustitución y erradicación.



Cabe recordar que Estados Unidos alertó de que podría tener "problemas políticos y bilaterales" con Colombia si no se ataja "pronto" el aumento de la producción de coca en el país, aunque confió en que ese incremento en los cultivos ilícitos llegue a su "tope" este año y comience a bajar de nuevo.



El secretario adjunto de Estado de EE.UU. para Seguridad y Lucha Antinarcóticos, William Brownfield, lanzó esa advertencia después de participar en una audiencia sobre Colombia en el subcomité para Latinoamérica del Senado estadounidense.



"Si no llegamos a una solución aceptable para ambos países bastante pronto, vamos a ver problemas políticos y bilaterales, y eso es lo que quiero evitar", aseguró Brownfield en declaraciones a periodistas al terminar la audiencia.



En 2016, los cultivos ilícitos de coca en Colombia alcanzaron la cifra récord de 188.000 hectáreas, con una producción potencial de cocaína de 710 toneladas métricas, según la Casa Blanca.



