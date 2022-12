Hay que apostarle a la reconciliación en Colombia: Juan Fernando Cristo

En entrevista exclusiva con Noticias Caracol , el precandidato presidencial del Partido Liberal, Juan Fernando Cristo, habló sobre la polarización que afronta el país previo a las elecciones de 2018, la crisis de los partidos políticos, la corrupción y el nuevo rumbo de las Farc.



“El candidato liberal una vez sea escogido, vamos a liderar una gran coalición en Colombia alrededor de defender el proceso de paz y superar la polarización”, dijo.



Sobre esa consulta interna el próximo 19 de noviembre indicó que su costo puede ser una “preocupación totalmente válida”, por lo que propuso que fuera en marzo para que garantizara “mayor participación ciudadana y evitara estos costos”.



Indicó que con Humberto de la Calle tiene coincidencias, lo que considera “bueno para la coherencia de los partidos”. Sin embargo, aclaró que su trayectoria y liderazgo no las tiene su “contrincante” del Partido Liberal.



En el caso de la polarización tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, Cristo manifestó que ya está avalado. “Cumplámoslo y exijámosle a las Farc que lo cumpla (…) Nosotros vamos a fracasar en el posconflicto si no avanzamos en la autonomía y descentralización”, agregó Cristo, para quien los partidos en general no volvieron a hablar con la gente.



“Acabamos con las Farc después de la negociación, acabemos con el centralismo en Colombia porque así el país no va a funcionar y no vamos a poder tener una economía incluyente”, expresó el ex ministro del Interior.



Asimismo, se refirió a la participación política de las Farc. “Lanzar un candidato presidencial de la Farc no tiene ningún sentido. Estoy absolutamente seguro de que Timochenko no llega a la elección presidencial en primera vuelta. No veo un escenario propicio para una campaña de esta naturaleza”.



Manifestó que los procesos de paz tienen un tiempo de maduración “para cicatrizar heridas, para la reconciliación entre los pueblos”, y el actual con las Farc aún no se ha cumplido. “Lo que debe quedarle claro a los colombianos es que el hecho que hagan política o incluso lleguen al Congreso no quiere decir que no tengan que acudir a la JEP”, aclaró.



Finalmente, para Cristo el proceso de negociación fue lento, por lo que retrasó la implementación. “Yo se lo dije a las Farc: no demoren tanto porque si la implementación llega en el momento de elecciones vienen los oportunismos políticos”, puntualizó.