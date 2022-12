¿Hay que desescalar el lenguaje sobre las Farc? Directores de medios responden

Roberto Pombo, director del periódico El Tiempo, dijo en BLU Radio en que sí está de acuerdo con que se le baje el tono al lenguaje usado contra las Farc en pleno proceso de paz, aunque aclaró que la guerrilla también tiene que hacer lo propio con los atentados.



“Uno puede invitar a la gente a cesar las hostilidades verbales, pero es imposible hacer que personas que piensan de una determinada manera piensen de otra”, agregó (Lea también: ¿Son las Farc un cartel de drogas por financiarse con el narcotráfico? El debate ).



Pombo manifestó que no se trata de un tema de ideología, sino de hechos y que por lo tanto ese desescalamiento del lenguaje solo es posible en que en la misma medida se baje la intensidad del conflicto.



“El desescalamiento de los ánimos viene después de los actitudes de la guerrilla. (…) Estoy seguro que en medio de bombas se pueda moderar el lenguaje”, puntualizó.



Por su parte, Alejandro Santos, director de la revista Semana, manifestó que en los medios nunca se puede “sacrificar la verdad” frente a hechos como a los que hemos asistido en las últimas semanas, aunque enfatizó que nunca se debe dejar de lado la contextualización de los hechos (Lea también: Debate: ¿Hay que ponerle plazos al proceso de paz? ).



“Esa es una discusión falacisa. El hecho de que las Farc cometan actos terroristas, no quiere decir que también no tengan un estatus político”, dijo al agregar que si se entra en el debate que no se negocia con terroristas simplemente “se entra en un callejón sin salida".



De otro lado, Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, señaló que el desescalamiento debe empezar por las Farc con la disminución de los atentados.



“Para uno como medio es muy difícil llamar las cosas por su nombre y es difícil hacer una separación entre su actitud y entre tengan o no ideales políticas”, dijo (Lea también: ¿Qué debe hacer el Gobierno con el proceso de paz ante ataques de Farc? Debate ).



Finalmente, Claudia Gurisatti, directora de Noticias RCN, a quien el presidente Juan Manuel Santos le dijo que es necesario hacer un desescalamiento del lenguaje contra las Farc, agregó que “si alguien comete un crimen es un criminal” y que “eso está establecido en el código penal”.



“Quien comete un acto de terrorismo se llama terrorista, el que roba se llama ladrón. Yo creo que desescalar el conflicto y desdescalar el lenguaje es otra cosa”, dijo.