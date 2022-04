“Hay que iniciar la negociación de un tratado con Nicaragua”: excanciller María Ángela Holguín

La excanciller María Ángela Holguín , quien también se desempeña como empresaria y es la mujer que le habla al oído al candidato presidencial Sergio Fajardo, habló en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, acerca de su opinión sobre el pleito de Colombia con Nicaragua, su regreso al ámbito político y la posibilidad de convertirse en la primera dama de los colombianos.

Holguín se refirió a las dificultades constitucionales que enfrentó el Estado colombiano para cumplir el fallo de la Corte Internacional de Justicia, puesto que la Carta Magna exige de tratados internacionales. “Nos acercamos a Nicaragua, tuvimos unas reuniones, pero no pudimos avanzar”, declaró la exfuncionaria.

“Hay que iniciar la negociación de un tratado con Nicaragua. No hay de otra. Se lo propusimos a Nicaragua y está de ese lado en que se pueda avanzar. La Corte (Internacional de Justicia) va a hacer otro jalón de orejas, decir que el derecho externo prima sobre el interno y que ustedes (Colombia) no pueden decir eso, pero que un Gobierno vaya en contra de la Constitución no conozco ningún caso”, agregó Holguín.

La excanciller, que estuvo al frente de las relaciones exteriores en las dos administraciones de Juan Manuel Santos, aseguró que la “política exterior terminó completamente acabada”.

Holguín, además, se refirió a su papel en la campaña de Sergio Fajardo y a la posibilidad de llegar a ser primera dama.

"Ni estoy en la campaña, ni estoy de frente. Lo acompaño en ciertas cosas que me ha pedido. Lo voy a acompañar en lo que pueda en este tiempo. El país estaría muy tranquilo con él. El país necesita salir de la polarización y puede ser un buen candidato. Lo acompañaré, pero no estoy en la campaña”, sostuvo.

"Yo creo que el mundo ha cambiado, ese rol de primera dama ya está mandado a cambiar”, complementó.